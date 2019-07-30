На вокзале Курска начались масштабные преобразования
Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по реконструкции вокзального комплекса, которая предусматривает модернизацию вокзала и платформ, совершенствование систем информирования, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров вокзала. Общая сумма инвестиций до 2024 года составит 500 млн рублей.
- Мы вводим современные элементы, повышающие мобильность населения, и в то же время сохраняем внешний исторический вид здания, его неповторимый колорит, - подчеркнул начальник МЖД Михаил Глазков.
На сегодняшний день в зале ожидания железнодорожного вокзала заменили кресла на более комфортабельные, установили модули автоматических камер хранения, три интерактивные информационные стойки с тач-панелями, в которые загружена актуальная информация о правилах оформления проездных документов, действующих акциях и скидках.
Уже начались работы по устройству архитектурной подсветки здания. Для этого используется современное осветительное оборудование, которое выгодно подчеркнет уникальный архитектурный облик вокзала в темное время суток.
До конца года на вокзале заменят табло расписания, громкоговорители, установят новую централизованную систему информирования пассажиров. Актуальные данные о прибытии и отправлении поездов будут автоматически передаваться для оперативного оповещения пассажиров. Появится детская игровая площадка.
Параллельно ведется разработка проекта по реконструкции пассажирской платформы №1.
ИСТОЧНИК KP.RU