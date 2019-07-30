В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч рублей мошеннику

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-30T15:33:41+03:00

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33-летняя курянка стала очередной жертвой мошенничества. Женщина находилась на рабочем месте в зоомагазине, когда на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудником головного офиса, находящегося в Воронеже, откуда должны были привезти рекламные баннеры для магазина. Неизвестный попросил оплатить доставку из личных средств, а после получения рекламных щитов обещал сразу же вернуть деньги. Продавец, ничего не заподозрив, перевела на указанный абонентский номер личные сбережения - 16 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Когда обман раскрылся, женщина обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили, что звонок поступил из другого региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Кража». Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU