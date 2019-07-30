2019-07-30T14:29:40+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка "Времена года"

Автор работ Виктор Куприянов - художник-любитель из города Губкин
Ольга ДАНИЛОВА
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Выставка продлится до конца августаВыставка продлится до конца августаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» открылась новая экспозиция «Времена года».

Автор работ Виктор Куприянов - художник-любитель из города Губкин Белгородской области. Писать маслом на холсте он начал в зрелом возрасте. Особое место в творчестве Куприянова занимает тема родной природы. Многие картины - это своего рода открытки-воспоминания из детства.

На выставке представлено около двадцати работ. В основном это пейзажи, о чем говорят названия картин: «Родные просторы», «Вечер», «Июль», «В ночном», «Сенокос», «Листопад» и другие.

Работы Куприянова реалистичны и содержательны, в них много света, воздуха и ярких красок.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Пейзажи России» из фонда Центральной городской библиотеки имени Ф.А. Семенова познакомит зрителей с яркими иллюстративными изданиями русских художников.

Экспозиция продлится до 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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