СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-30T13:37:55+03:00

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В минувшую субботу 27 июля более 200 курян прошли обследование во время прогулки. На входе в парк Боева дача работал передвижной медицинский комплекс, в котором можно было пройти флюорографию и маммографию.

Также куряне смогли снять кардиограмму, измерить уровень сахара в крови, артериальное давление, выполнить ультразвуковое исследование.

Как отметил председатель регионального комитет здравоохранения Владимир Анцупов, диагностическое оборудование, которым оснащен комплекс позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию. Такие выездные формы работы на базе мобильных медицинских комплексов, доказавших свою эффективность, будут развиваться и дальше.

Мобильный комплекс будет работать в районе Боевой дачи каждую субботу с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU