2019-07-30T12:06:14+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша

Пожар тушили 22 человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Дом полностью сгорелДом полностью сгорелФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 12:31 29 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большие Угоны Льговского района.

По данным МЧС пожар потушили в 13:10.

В результате пожара в деревянном обшитом сайдингом доме размером 10,5 на 10,5 м. сгорела и обрушилась кровля и деревянное потолочное перекрытие на всей площади, огнем повреждены стены, уничтожены вещи и мебель.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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