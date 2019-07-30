В Курске пострадала пассажир маршрутки

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-30T10:59:56+03:00

Женщина упала в ПАЗике во время движения

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ЧП произошло 29 июля примерно в 16:40. 54-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 ехал по проспекту Кулакова, со стороны улицы Энгельса в направлении Льговского поворота Курска.

Как рассказали в ГИБДД, напротив дома № 5 по проспекту Кулакова по предварительным данным водитель резко затормозил и в салоне автобуса потеряла равновесие 55-летняя женщина – пассажир. В результате ДТП женщина – пассажир получила травмы и была доставлена в ОБУЗ «ГКБ № 4 Курска», сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU