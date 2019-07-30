2019-07-30T10:59:56+03:00
Происшествия

В Курске пострадала пассажир маршрутки

Женщина упала в ПАЗике во время движения
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ДТП произошло в Сеймском округеДТП произошло в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

ЧП произошло 29 июля примерно в 16:40. 54-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 ехал по проспекту Кулакова, со стороны улицы Энгельса в направлении Льговского поворота Курска.

Как рассказали в ГИБДД, напротив дома № 5 по проспекту Кулакова по предварительным данным водитель резко затормозил и в салоне автобуса потеряла равновесие 55-летняя женщина – пассажир. В результате ДТП женщина – пассажир получила травмы и была доставлена в ОБУЗ «ГКБ № 4 Курска», сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша
Под Курском в ДТП пострадали двое детей
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Под Курском на пожаре погиб человек
Руководство курского СК проведет прием
В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне
Куряне смогут добраться до Москвы на дополнительной «Ласточке»
По Курску пройдет "Трамвай-книгочей"
У курской пенсионерки украли золотые часы
Курянин воровал с кладбищ оградки
В Курске прошла массовая зарядка
В Курске отметят годовщину образования ВДВ
Куряне будут служить на легендарном корабле «Сметливый»
Курские семьи получили автомобили и денежные сертификаты от марафона «Мир детства»
Под Курском горела автомойка
Курская спортсменка о чемпионате мира по фехтованию: «Эти две золотые медали - реванш за прошлый год»
Курянке вернули кошелек с документами, которые она потеряла в маршрутке
Куряне смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови и давление
В Курской области приступили к реализации проекта «Старшее поколение»
Курское «Динамо» возглавил Роберто Иньигес
В Курске третью очередь онкодиспансера введут в эксплуатацию в конце августа
В Курской области появится военно-патриотический парк
В курском музее археологии открылась выставка кукол-оберегов
Курянин украл мороженое на 18 тысяч рублей
В Курской области обнаружили 14 подделок номиналом 2000 рублей
В Курске открылась фотовыставка о насекомых