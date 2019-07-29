В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-29T16:46:19+03:00

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Группе "Маленькие трагедии" - 25 лет! По этому поводу в Курске пройдет юбилейный концерт команды.

Участники группы описывают свой стиль так: «батарея клавишных — барабаны

— бас; жесткая ритм-секция как поддержка и солирующие клавишные». В

манере игры группы ощущается влияние классической традиции и жесткого

арт-рока. Композиции Маленьких Трагедий очень мелодичны и обязательно

включают в себя соло на клавишных с сильным импровизационным акцентом.

Юбилейный концерт состоится 5 сентября в концертном зале "Свиридовский".

Вход по пригласительным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU