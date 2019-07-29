В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Концерт пройдет 5 сентября
Группе - 25 лет!Фото: предоставлено организаторами.
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Группе "Маленькие трагедии" - 25 лет! По этому поводу в Курске пройдет юбилейный концерт команды.
Участники группы описывают свой стиль так: «батарея клавишных — барабаны
— бас; жесткая ритм-секция как поддержка и солирующие клавишные». В
манере игры группы ощущается влияние классической традиции и жесткого
арт-рока. Композиции Маленьких Трагедий очень мелодичны и обязательно
включают в себя соло на клавишных с сильным импровизационным акцентом.
Юбилейный концерт состоится 5 сентября в концертном зале "Свиридовский".
Вход по пригласительным билетам.
ИСТОЧНИК KP.RU