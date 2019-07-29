Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-29T16:07:08+03:00

Наша спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метров Фото: предоставлено пресс-службой

В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов

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Дина Александрова - обладательница серебряной награды на чемпионате России по легкой атлетике, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Курская спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метров, финишировав за 4:07,25 секунды.

В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов из 71 региона страны. Соревнования проходят на центральном стадионе «Олимпийский».

Дина Александрова – мастер спорта, чемпионка России по кроссу (2015 год).

ИСТОЧНИК KP.RU