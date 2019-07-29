Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов
Наша спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метровФото: предоставлено пресс-службой
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Дина Александрова - обладательница серебряной награды на чемпионате России по легкой атлетике, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Курская спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метров, финишировав за 4:07,25 секунды.
В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов из 71 региона страны. Соревнования проходят на центральном стадионе «Олимпийский».
Дина Александрова – мастер спорта, чемпионка России по кроссу (2015 год).
ИСТОЧНИК KP.RU