2019-07-29T16:07:08+03:00
Спорт

Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике

В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов
Ольга ДАНИЛОВА
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Наша спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метровНаша спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метровФото: предоставлено пресс-службой
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Дина Александрова - обладательница серебряной награды на чемпионате России по легкой атлетике, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Курская спортсменка стала второй в дистанции на 1500 метров, финишировав за 4:07,25 секунды.

В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов из 71 региона страны. Соревнования проходят на центральном стадионе «Олимпийский».

Дина Александрова – мастер спорта, чемпионка России по кроссу (2015 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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