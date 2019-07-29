2019-07-29T15:50:51+03:00
Спорт

Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне

Следующий матч состоится 3 августа
Ольга ДАНИЛОВА
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Победный гол хозяев на 34-й минуте забил нападающий Роман МинаевПобедный гол хозяев на 34-й минуте забил нападающий Роман МинаевФото: предоставлено пресс-службой
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В минувшее воскресенье, 28 июля, курский «Авангард» на домашнем поле в рамках пятого тура Футбольной национальной лиги провел матч с командой «Нефтехимик» (Нижнекамск). Игра завершилась победой нашей команды со счетом 1:0, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Победный гол хозяев на 34-й минуте забил нападающий Роман Минаев.

Эта первая победа для «Авангарда» в новом сезоне. Команда теперь находится на 16 строчке турнирной таблицы с активом в четыре очка. В следующем туре «Авангард» сыграет с «Шинником» (Ярославль), матч состоится 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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