Куряне смогут добраться до Москвы на дополнительной «Ласточке»
Дополнительные поезда пустят с 5 августа
Из Курска пойдут доппоезда в столицуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 5 августа ежедневно будут курсировать поезда «Москва-Белгород-Москва» № 719/722.
Дополнительный состав запущен в связи с максимальным спросом пассажиров на поезда дальнего следования на направлении Курск-Москва-Курск.
Как сообщают в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, поезда будут курсировать составами из пяти вагонов. При этом в пятом вагоне расположен блок бизнес-класс – места 101-112.
Так, из Москвы поезд №719 отправляется с Курского вокзала в 14:10, прибывает в Курск в 19:52.
Поезд №722 отправляется из Курска в 06:26, прибывает в столицу в 12:07.
ИСТОЧНИК KP.RU