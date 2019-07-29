2019-07-29T15:40:52+03:00
Общество

Куряне смогут добраться до Москвы на дополнительной «Ласточке»

Дополнительные поезда пустят с 5 августа
Ольга ДАНИЛОВА
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Из Курска пойдут доппоезда в столицуИз Курска пойдут доппоезда в столицуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 5 августа ежедневно будут курсировать поезда «Москва-Белгород-Москва» № 719/722.

Дополнительный состав запущен в связи с максимальным спросом пассажиров на поезда дальнего следования на направлении Курск-Москва-Курск.

Как сообщают в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, поезда будут курсировать составами из пяти вагонов. При этом в пятом вагоне расположен блок бизнес-класс – места 101-112.

Так, из Москвы поезд №719 отправляется с Курского вокзала в 14:10, прибывает в Курск в 19:52.

Поезд №722 отправляется из Курска в 06:26, прибывает в столицу в 12:07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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