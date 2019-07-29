2019-07-29T15:26:28+03:00
Общество

По Курску пройдет "Трамвай-книгочей"

Стартует он с площади Дзержинского в 11.00
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные акции проходят в Курске постоянноПодобные акции проходят в Курске постоянноФото: Светлана ВОЛКОВА
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30 июля в 11.00 организаторы проекта «Трамвай-книгочей» - управление культуры Курска, Централизованная система библиотек и МУП «Курскэлектротранс» - приглашают курян и гостей города в очередное увлекательное путешествие, посвященное Международному дню дружбы.

Этот замечательный день отмечается в мире с 2011 года. О дружбе и друзьях пойдет речь в ходе увлекательного «книжного» путешествия. Пассажиры вспомнят произведения о дружбе и настоящих друзьях, среди них: «Три мушкетера» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана» В. Каверина, «Сердца трёх» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара, «Обломов» А. Гончарова, «Война и мир» Л. Толстого, «Отцы и дети» И. Тургенева и др., станут участниками блиц-опроса «Дружба-это…», познакомятся с творчеством курских поэтов, которые на протяжении всего маршрута будут читать свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» выберут «счастливого пассажира». Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем памятного подарка от организаторов проекта.

Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского в 11.00 и далее по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского – ул. Ольховская– Автовокзал – пл. Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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