2019-07-29T14:07:33+03:00
Происшествия

У курской пенсионерки украли золотые часы

Подельники воров представились сотрудниками одной из ресурсоснабжающих организаций
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает воровПолиция разыскивает воровФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники полиции устанавливают причастных к краже золотых часов из квартиры пенсионерки, проживающей в многоэтажке на улице Союзной Курска. Как пояснила женщина, к ней в квартиру пришли двое молодых людей, представились работниками одной из ресурсноснабжающих организаций, вместе с хозяйкой прошли на кухню. В это время дверь осталась открытой. Пока хозяйку отвлекали, еще двое молодых людей зашли в квартиру. Их застали родственники хозяйки, когда те пересматривали содержимое шкафа. Подозреваемым удалось сбежать. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выясняют обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.

Полиция напоминает курянам о бдительности. Не впускайте в дом посторонних людей и не забываете закрывать входные двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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