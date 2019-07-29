В Курске прошла массовая зарядка

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-29T13:52:09+03:00

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В парке «Боева дача» прошла массовая зарядка. В 6:30 утра собрались десятки курян – любителей спорта. Зарядку провел чемпион мира 2013 года Алексей Петухов, российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте.

«6:30 – это то время, в которое можно зарядиться, а уже после рабочего графика можно выходить на полноценную тренировку. Приходится вставать раньше, чтобы быть в тонусе. Нужно не лениться двигаться. Не в первый раз приезжаю в Курск, и мне очень нравится отношение людей – в сторону спортивной составляющей. Я с радостью принял приглашение, чтобы провести зарядку и пообщаться с активной частью населения», – сказал Алексей Петухов.

Куряне начали с забега на шесть километров по парковой зоне. После чего выполнили разминку, которая включала в себя упражнения на растяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU