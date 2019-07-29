2019-07-29T12:45:15+03:00
Политика

В Курске отметят годовщину образования ВДВ

На мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны состоится митинг
Ольга ДАНИЛОВА
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Также 2 августа пройдет концерт военно-патриотической песниТакже 2 августа пройдет концерт военно-патриотической песниФото: Из архива КП.
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2 августа куряне отметят 89-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск.

Организатором мероприятий выступает региональное отделение общественной организации «Союз десантников России».

В 11:00 на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, награждение грамотами и общественными наградами, а также возложение венков и цветов к вечному огню.

Затем в 13:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы Октябрьского района пройдет молебен.

Торжественные мероприятия завершатся на площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи, где состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас». Начало - в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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