Куряне будут служить на легендарном корабле «Сметливый»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-29T12:02:05+03:00

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Курские юноши смогут проходить на палубе легендарного корабля «Сметливый» срочную службу

Это стало возможным в рамках действующего соглашения между руководством корабля с Курской областью.

Делегация нашего региона, которую возглавил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, накануне дня ВМФ побывала в Севастополе, чтобы навестить подшефный корабль и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию «Сметливого».

Этот корабль заступил на боевое дежурство в 1970 году и до сих пор в строю. «Сметливый» держит первенство среди всех кораблей Черноморского флота по количеству пройденных миль.

«Мы с командиром договорились ежегодно на корабль отправлять 40 призывников из нашего региона. Я, как заместитель председателя призывной комиссии, буду следить за тем, чтобы на корабль попадали достойные ребята», - отметил Михаил Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU