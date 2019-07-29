Курские семьи получили автомобили и денежные сертификаты от марафона «Мир детства»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-29T10:57:07+03:00

Пока из фонда потрачено менее половины суммы Фото: из открытых источников

С начала года в "копилку" собрали более 14,7 миллионов рублей

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За семь месяцев этого года объем поступивших средств в рамках марафона составил 14 700 939 рублей. Из них около шести миллионов рублей уже выделено на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лечение тяжелобольных детей. Помощь оказана 180 семьям.

Среди обращений многодетных семей в адрес благотворительного марафона немало просьб о помощи в покупке многоместного автомобиля. Поэтому за счет «Мира детства» и Фонда развития Курской области приобретено 7 машин «Лада Ларгус». Ключи от двух из них сегодня вручили семье Скриплевых, воспитывающей восемь детей, и семье Ткачевых, в которой - пять несовершеннолетних.

Новые машины также получили социальные учреждениям региона. Четыре микроавтобуса «Газель» приобрели в рамках реализации грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU