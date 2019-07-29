2019-07-29T09:38:38+03:00
Общество

Под Курском горела автомойка

ЧП произошло в Обояни
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло рано утромЧП произошло рано утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 05:41 29 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит помещение автомойки в Обояни на улице Ленина.

По данным МЧС по прибытии в 05:45 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 05:48, ликвидировано в 05:51. Пострадавших нет.

Огнем повреждено помещение размером 6х4 метра.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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