Курская спортсменка о чемпионате мира по фехтованию: «Эти две золотые медали - реванш за прошлый год»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-28T12:34:50+03:00

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Роман Старовойт поздравил с успешным выступлением на чемпионате мира по фехтованию Инну Дериглазову и Дмитрия Жеребченко. Сообщила пресс-служба администрации области. На первенстве, которое проходило в Будапеште, российская сборная завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и заняла первое общекомандное место. При этом три награды принесли курские спортсмены.

- Результаты Инны уникальные! Хотя выступление в финале потрепало нервы. Дмитрий блестяще шел, но чего-то не хватило. В спорте так бывает. Все равно отличный результат, - отметил на встрече со спортсменами глава региона.

Напомним, выступления Инны Дериглазовой стали одними из самых запоминающихся и напряженных по накалу. В полуфинале она встретилась с давней соперницей итальянкой Элизой Ди Франчиска, у которой выиграла со счетом 15:13. В финальном поединке индивидуальных соревнований российская спортсменка победила соперницу из Франции Паулину Ранвье - 15:11.

- В прошлом году я стала всего лишь пятой на чемпионате мира. Для меня это была трагедия. То, о чем мечтала рассыпалось в прах. И цена этому – один укол. Я проиграла француженке 15:14. И для меня эти две золотые медали, наверное, реванш за прошлый год, - призналась наша землячка.

Дмитрий Жеребченко, чемпион мира 2017-го, также поднялся на призовой подиум. В Будапеште он завоевал бронзовую медаль. Рапирист разгромил соперников из Аргентины, Китая, Японии и Италии. Лишь в полуфинале спортсмен не справился с французом Энцо Лефором и занял третье место.

- Жаль, что не получилось выиграть «золото». С другой стороны, это был самый тяжелый сезон, и до последнего не было понятно буду ли я в команде, - рассказал курский спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU