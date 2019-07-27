2019-07-27T11:10:13+03:00
Общество

Куряне смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови и давление

Передвижной мобильный комплекс работает на Боевке
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подобные мероприятия будут проходить каждую субботуПодобные мероприятия будут проходить каждую субботуФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в субботу, 27 июля, в парке Боева дача до 16:00 для всех курян будут работать передвижной мобильный комплекс, флюорограф и маммограф.

Также все желающие могут бесплатно пройти электрокардиографическое исследование сердца, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, показатели внешнего дыхания и артериального давления. Выездная работа передвижных мобильных кабинетов на Боевке будет продолжаться каждую субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области приступили к реализации проекта «Старшее поколение»
Курское «Динамо» возглавил Роберто Иньигес
В Курске третью очередь онкодиспансера введут в эксплуатацию в конце августа
В Курской области появится военно-патриотический парк
В курском музее археологии открылась выставка кукол-оберегов
Курянин украл мороженое на 18 тысяч рублей
В Курской области обнаружили 14 подделок номиналом 2000 рублей
В Курске открылась фотовыставка о насекомых
На курской таможне арестовали молдавское вино
Курянина подозревают в убийстве жены
Курский "Водоканал" обвиняют в порче земли
Курянка завоевала «бронзу» на чемпионате России по легкой атлетике
Против директора курской школы завели уголовное дело
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Курске пройдет первенство России по картингу
Мошенники украли у курского пенсионера сто тысяч рублей
Курянка оставила на улице двухмесячного ребенка
Суд вынес приговор курянину, по вине которого погибли спортсмены
Курянка завоевала "серебро" на Открытом турнире Азии по дзюдо
Чемпион мира проведет зарядку для курян
В Курске вновь отключат электричество
Обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка под Курском предстанет перед судом
В Курске открылся еще один МФЦ
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев
В Курской области создадут Совет отцов
В Курске горел дом
В Курске пройдет конкурс "Семейное караоке"