Куряне смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови и давление
Передвижной мобильный комплекс работает на Боевке
Подобные мероприятия будут проходить каждую субботуФото: из открытых источников
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В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в субботу, 27 июля, в парке Боева дача до 16:00 для всех курян будут работать передвижной мобильный комплекс, флюорограф и маммограф.
Также все желающие могут бесплатно пройти электрокардиографическое исследование сердца, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, показатели внешнего дыхания и артериального давления. Выездная работа передвижных мобильных кабинетов на Боевке будет продолжаться каждую субботу.
ИСТОЧНИК KP.RU