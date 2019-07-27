Куряне смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови и давление

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-27T11:10:13+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в субботу, 27 июля, в парке Боева дача до 16:00 для всех курян будут работать передвижной мобильный комплекс, флюорограф и маммограф.

Также все желающие могут бесплатно пройти электрокардиографическое исследование сердца, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, показатели внешнего дыхания и артериального давления. Выездная работа передвижных мобильных кабинетов на Боевке будет продолжаться каждую субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU