Курское «Динамо» возглавил Роберто Иньигес

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-27T10:53:48+03:00

В прошлом сезоне он возглавлял венгерский "Шопрон Баскет"

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Баскетбольный клуб «Динамо» объявил о назначении нового главного тренера, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Им стал испанский специалист Роберто Иньигес, возглавлявший в прошлом сезоне венгерский «Шопрон Баскет».

В новом сезоне тренеру команды также будут помогать Андрей Потапов, Хосе Гонсалес Дантас и Альберто Мартинес, отвечающий за физическую подготовку.

Роберто Иньигес родился 5 сентября 1967 года в испанской Витории-Гайстес, Баскония. На тренерской работе с 2003 года. В 2017 году возглавлял сборную Черногории на Евробаскете.

Ранее на протяжении трех сезонов «Динамо» возглавлял Лукас Мондело. За это время команда впервые в истории стала чемпионом Евролиги, обладателем Суперкубка Европы, а также трижды становилась серебряным призером чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU