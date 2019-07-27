Курское «Динамо» возглавил Роберто Иньигес
Баскетбольный клуб «Динамо» объявил о назначении нового главного тренера, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Им стал испанский специалист Роберто Иньигес, возглавлявший в прошлом сезоне венгерский «Шопрон Баскет».
В новом сезоне тренеру команды также будут помогать Андрей Потапов, Хосе Гонсалес Дантас и Альберто Мартинес, отвечающий за физическую подготовку.
Роберто Иньигес родился 5 сентября 1967 года в испанской Витории-Гайстес, Баскония. На тренерской работе с 2003 года. В 2017 году возглавлял сборную Черногории на Евробаскете.
Ранее на протяжении трех сезонов «Динамо» возглавлял Лукас Мондело. За это время команда впервые в истории стала чемпионом Евролиги, обладателем Суперкубка Европы, а также трижды становилась серебряным призером чемпионата России.
ИСТОЧНИК KP.RU