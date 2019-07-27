В Курске третью очередь онкодиспансера введут в эксплуатацию в конце августа

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-27T10:45:42+03:00

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Первые две пусковые очереди онкоцентра — радиологический и палатный корпуса — сданы в эксплуатацию в 2012 году. Третья очередь представляет собой здание поликлиники на 500 посещений в день и лечебно-хирургический корпус на 340 коек, которые соединяются надземными переходами.

На сегодняшний момент, уже полностью готов операционный блок, а в палатном корпусе завершаются отделочные работы. Сюда войдут шесть отделений круглосуточного пребывания больных, а также отделение эндоскопии, рентгенографии и патологоанатомическая лаборатория.

По контракту закончить работы строители должны были к декабрю 2019 года. Но все уже готово. Осталось только установить тяжелое оборудование и закончить благоустройство. Полностью третья очередь будет введена в эксплуатацию в августе этого года.

«Мы надеемся, что введение в строй нового онкологического диспансера позволит существенно улучшить возможности ранней диагностики», – подчеркнула замгубернатора региона Ирина Хмелевская.

ИСТОЧНИК KP.RU