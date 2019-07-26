2019-07-26T16:01:04+03:00
Политика

В Курской области появится военно-патриотический парк

В нем установят вертолеты и БМП
Ольга ДАНИЛОВА
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Парк будет разделен на два кластераПарк будет разделен на два кластераФото: предоставлено пресс-службой
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В Курской области появится военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», созданный по аналогии с одноименным парком Минобороны и его филиалами

Он будет разделен на два кластера. Один из них появится в поселке имени маршала Жукова. Еще в начале этого года на территории муниципального образования уже были установлены на постаменты зенитно-ракетные комплексы, стоявшие на вооружении подразделений ПВО в разные годы.

А вскоре здесь появятся еще несколько экспонатов. Такие, как БМП-1, «Град», «Точка», танки Т-62 и Т-64, вертолеты МИ-24 и МИ-8. Сейчас техника подготавливают для установки. Еще один кластер парка «Патриот» появится на проспекте Победы в Курске. Там также будет установлена военная техника.

На территории парка будут проводиться выставки современных образцов вооружения, исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе «Вахты памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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