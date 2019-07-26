В курском музее археологии открылась выставка кукол-оберегов
В Курском государственном музее археологии открылась выставка «Кукла из чемодана». Ее организаторы – музей археологии совместно с курским областным Домом народного творчества.
Выставку представила курянка, народный мастер России Ольга Жихор. Здесь гости могут увидеть обрядовые куклы, куклы-обереги и куклы для игры. Куклы выполнены не только Ольгой Петровной, но и ее учениками - Ангелиной Щербаковой и участницами клуба «Бирюльки», организованного на базе школа № 43 Курска.
На открытии выставки можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы. Выставка «Кукла из чемодана» будет работать до 30 августа.
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Курский государственный музей археологии
Ул. Пионеров,6
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