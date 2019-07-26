Курянин украл мороженое на 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-26T15:01:51+03:00

И продал его за две тысячи

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В Курске сотрудники полиции раскрыли кражу трех поддонов с мороженым. Заявление о пропаже поступило рано утром от продавца павильона, расположенного по проспекту Ленинского Комсомола. Как выяснилось, ночью злоумышленник повредил замок морозильной камеры, стоящей у ларька, и забрал три ящика с лакомством. Материальный ущерб составил 18 тысяч рублей.

Сотрудники Сеймского отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель областного центра. Злоумышленник перевез похищенный товар на автомобиле и перепродал в ближайший магазин за две тысячи рублей.

Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU