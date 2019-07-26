В Курской области обнаружили 14 подделок номиналом 2000 рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-26T14:44:48+03:00

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Во втором квартале 2019 года в Курской области нашли 35 российских купюр с признаками подделки.

Чаще всего мошенники поделывают банкноты крупных номиналов. Самой популярной у фальшивомонетчиков банкнотой во втором квартале стала двухтысячная: таких подделок в нашем регионе обнаружили 14 штук. Прежде наиболее распространенным денежным знаком для подделки была пятитысячная банкнота. Но в апреле – июне этого года банковские эксперты выявили только 11 фальшивых банкнот номиналом 5 000 рублей. Также было обнаружено 10 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей.

- Курянам нужно быть внимательнее при получении банкнот крупных номиналов – особенно на рынках. При детальном рассмотрении фальшивых денежных знаков некачественное изготовление и отсутствие видимых признаков подлинности может заметить каждый, – отмечает управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU