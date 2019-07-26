2019-07-26T14:44:48+03:00
Происшествия

В Курской области обнаружили 14 подделок номиналом 2000 рублей

Всего 35 фальшивок обнаружили за три месяца
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Обычно подделывают купюры крупного номиналаОбычно подделывают купюры крупного номиналаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Во втором квартале 2019 года в Курской области нашли 35 российских купюр с признаками подделки.

Чаще всего мошенники поделывают банкноты крупных номиналов. Самой популярной у фальшивомонетчиков банкнотой во втором квартале стала двухтысячная: таких подделок в нашем регионе обнаружили 14 штук. Прежде наиболее распространенным денежным знаком для подделки была пятитысячная банкнота. Но в апреле – июне этого года банковские эксперты выявили только 11 фальшивых банкнот номиналом 5 000 рублей. Также было обнаружено 10 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей.

- Курянам нужно быть внимательнее при получении банкнот крупных номиналов – особенно на рынках. При детальном рассмотрении фальшивых денежных знаков некачественное изготовление и отсутствие видимых признаков подлинности может заметить каждый, – отмечает управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области появится военно-патриотический парк
В курском музее археологии открылась выставка кукол-оберегов
Курянин украл мороженое на 18 тысяч рублей
В Курске открылась фотовыставка о насекомых
На курской таможне арестовали молдавское вино
Курянина подозревают в убийстве жены
Курский "Водоканал" обвиняют в порче земли
Курянка завоевала «бронзу» на чемпионате России по легкой атлетике
Против директора курской школы завели уголовное дело
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Курске пройдет первенство России по картингу
Мошенники украли у курского пенсионера сто тысяч рублей
Курянка оставила на улице двухмесячного ребенка
Суд вынес приговор курянину, по вине которого погибли спортсмены
Курянка завоевала "серебро" на Открытом турнире Азии по дзюдо
Чемпион мира проведет зарядку для курян
В Курске вновь отключат электричество
Обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка под Курском предстанет перед судом
В Курске открылся еще один МФЦ
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев
В Курской области создадут Совет отцов
В Курске горел дом
В Курске пройдет конкурс "Семейное караоке"