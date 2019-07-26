В Курске открылась фотовыставка о насекомых

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-26T14:39:39+03:00

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«Загадочный мир насекомых» - фотовыставка под таким названием открылась в Центральной городской детской библиотеке Курска.

Фотосъемка живой природы - один из наиболее интересных и привлекательных видов фотоискусства. Фотографии, снятые на природе, отличаются от студийных снимков своей естественностью и необычностью, неповторимостью и большим разнообразием красок.

Автор экспозиции фотограф-любитель Елена Иванова стремится уловить с помощью объектива фотокамеры неповторимые моменты из жизни представителей флоры и фауны.

На выставке представлено более 30 работ автора, а также книжно-иллюстративная экспозиция «Прекрасен мир живой природы» из фондов Центральной городской детской библиотеки с новыми изданиями о самых удивительных и загадочных насекомых планеты.

Фотовыставка будет работать в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU