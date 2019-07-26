На курской таможне арестовали молдавское вино

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-26T12:57:17+03:00

Молдованин вез в Москву более 55 литров домашнего сухого

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В пункте пропуска Крупец Курской таможни в салоне легкового автомобиля таможенники обнаружили 26 полимерных бутылок с молдавским вином домашнего изготовления.

В пункт пропуска Крупец Курской таможни со стороны Украины въехал легковой автомобиль Mercedes с молдавскими номерами.

Водитель авто, 54-летний гражданин Молдовы, пояснил, что вез домашнее вино в подарок своим знакомым, проживающим в Москве. А не задекларировал вино при ввозе в Россию, потому что считал, что ввоз алкогольных напитков домашнего производства в Россию не запрещен. Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу.

По заключению эксперта, в емкостях находились алкогольные напитки (сухое красное и белое вино наливом) общим объемом 55,5 литров.

По правилам ввозить в РФ можно не более пяти литров на одного совершеннолетнего.

Против гражданина Молдовы составили два протокола об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU