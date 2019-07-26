2019-07-26T12:50:49+03:00
Происшествия

Курянина подозревают в убийстве жены

Трагедия произошла на проспекте Ленинского комсомола
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчине грозит срокМужчине грозит срокФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 57-летнего жителя Курска. Мужчину подозревают в убийстве.

По версии следствия 26 июля примерно в два часа ночи пьяный курянин был около одного из домов на проспекте Ленинского комсомола Курска. Во время ссоры он выстрелил из ружья в свою 41-летнюю жену. От полученной раны женщина скончалась на месте.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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