Курянина подозревают в убийстве жены

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-26T12:50:49+03:00

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СК завел уголовное дело против 57-летнего жителя Курска. Мужчину подозревают в убийстве.

По версии следствия 26 июля примерно в два часа ночи пьяный курянин был около одного из домов на проспекте Ленинского комсомола Курска. Во время ссоры он выстрелил из ружья в свою 41-летнюю жену. От полученной раны женщина скончалась на месте.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU