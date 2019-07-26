Курянка завоевала «бронзу» на чемпионате России по легкой атлетике
Соревнования проходят в Чебоксарах
Екатерина КупинаФото: предоставлено пресс-службой
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Екатерина Купина завоевала бронзовую награду на юбилейном чемпионате России по легкой атлетике, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Наша спортсменка преодолела дистанцию в 800 метров за 2:02,73 сек.
В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов из 71 региона. Соревнования проходят на центральном стадионе "Олимпийский".
ИСТОЧНИК KP.RU