2019-07-26T12:09:09+03:00
Спорт

Курянка завоевала «бронзу» на чемпионате России по легкой атлетике

Соревнования проходят в Чебоксарах
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Екатерина КупинаЕкатерина КупинаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Екатерина Купина завоевала бронзовую награду на юбилейном чемпионате России по легкой атлетике, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Наша спортсменка преодолела дистанцию в 800 метров за 2:02,73 сек.

В сотом чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах принимают участие свыше 700 спортсменов из 71 региона. Соревнования проходят на центральном стадионе "Олимпийский".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области появится военно-патриотический парк
В курском музее археологии открылась выставка кукол-оберегов
Курянин украл мороженое на 18 тысяч рублей
В Курской области обнаружили 14 подделок номиналом 2000 рублей
В Курске открылась фотовыставка о насекомых
На курской таможне арестовали молдавское вино
Курянина подозревают в убийстве жены
Курский "Водоканал" обвиняют в порче земли
Против директора курской школы завели уголовное дело
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Курске пройдет первенство России по картингу
Мошенники украли у курского пенсионера сто тысяч рублей
Курянка оставила на улице двухмесячного ребенка
Суд вынес приговор курянину, по вине которого погибли спортсмены
Курянка завоевала "серебро" на Открытом турнире Азии по дзюдо
Чемпион мира проведет зарядку для курян
В Курске вновь отключат электричество
Обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка под Курском предстанет перед судом
В Курске открылся еще один МФЦ
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев
В Курской области создадут Совет отцов
В Курске горел дом
В Курске пройдет конкурс "Семейное караоке"