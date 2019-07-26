Против директора курской школы завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-26T10:37:34+03:00

Сумма хищения составила более 170 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Его обвиняют в краже бюджетных денег

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Директор одной из курских школ заключил со строительной организацией договор на выполнение работ по ремонту универсальной спортивной площадки на сумму 380 тысяч рублей.

По утвержденной смете территории школы должны были установить сетку определенного наименования, размера и диаметра, стоимостью 263,23 тысячи рублей.

Решив завладеть бюджетными деньгами, директор строительной организации купил сетку меньшим диаметром проволоки и меньшей стоимости, и установил ее в виде ограждения универсальной спортивной площадки на территории школы.

Через некоторое время во время игры детей в футбол сетка оборвалась и упала на землю.

Таким образом были похищены бюджетные деньги в сумме 178,7 тысяч рублей, сообщил в прокуратуре.

Против директора школы завели уголовное дело о мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU