2019-07-26T10:37:34+03:00
Происшествия

Против директора курской школы завели уголовное дело

Его обвиняют в краже бюджетных денег
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сумма хищения составила более 170 тысяч рублейСумма хищения составила более 170 тысяч рублейФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Директор одной из курских школ заключил со строительной организацией договор на выполнение работ по ремонту универсальной спортивной площадки на сумму 380 тысяч рублей.

По утвержденной смете территории школы должны были установить сетку определенного наименования, размера и диаметра, стоимостью 263,23 тысячи рублей.

Решив завладеть бюджетными деньгами, директор строительной организации купил сетку меньшим диаметром проволоки и меньшей стоимости, и установил ее в виде ограждения универсальной спортивной площадки на территории школы.

Через некоторое время во время игры детей в футбол сетка оборвалась и упала на землю.

Таким образом были похищены бюджетные деньги в сумме 178,7 тысяч рублей, сообщил в прокуратуре.

Против директора школы завели уголовное дело о мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Курске пройдет первенство России по картингу
Мошенники украли у курского пенсионера сто тысяч рублей
Курянка оставила на улице двухмесячного ребенка
Суд вынес приговор курянину, по вине которого погибли спортсмены
Курянка завоевала "серебро" на Открытом турнире Азии по дзюдо
Чемпион мира проведет зарядку для курян
В Курске вновь отключат электричество
Обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка под Курском предстанет перед судом
В Курске открылся еще один МФЦ
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев
В Курской области создадут Совет отцов
В Курске горел дом
В Курске пройдет конкурс "Семейное караоке"