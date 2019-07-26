2019-07-26T10:04:13+03:00
Общество

Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
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В ходе поездки состоялась его встреча с врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Владимир Викторович представил руководителю региона нового управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк Романа Петрухина.

Роман Вячеславович Петрухин в 2006 году окончил два факультета Орловского государственного технического университета по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». В 2014 году успешно прошёл обучение по программе «Сбербанк 500».

Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности инспектора Сектора кредитования частных клиентов Мценского отделения ОАО Сбербанк России. В 2011 году возглавил Сектор клиентских менеджеров Отдела продаж корпоративным клиентам Орловского отделения, с 2013 года – начальник Отдела кредитования, с января 2015 года в должности заместителя управляющего Орловским отделением Сбербанка курировал Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». 16 июля 2019 года Роман Петрухин назначен управляющим Липецким отделением ПАО Сбербанк.

На сегодняшний день Сбербанк является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Доля Липецкого отделения на рынке перечисления заработной платы достигает 42%, на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг – 78%. На вкладах в подразделениях банка в Липецкой области хранится свыше 78 млрд рублей.

Доля на региональном рынке кредитования юрлиц - более 27 %, кредитования частных клиентов – более 46%. Из них 63% - по жилищным кредитам.

В ходе встречи врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин обсудили широкий круг вопросов, которые уже в скором будущем трансформируются в красивые и полезные для жителей региона проекты.

Затем состоялась встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с главой администрации города Липецка Евгенией Уваркиной.

- Для любого региона очень важен эффективный тандем области и города. В Липецкой области он реально виден, - сказал Владимир Салмин. - Энергия созидания, современные объекты, стильные, масштабные или малые, но действительно притягательные - они уже реализуются. И Сбербанк всегда рядом!

В сентябре в Липецке состоится торжественное открытие одного из главных мест притяжения горожан - обновлённого парка "Быханов сад". Проект реализуется при поддержке Сбербанка. Владимир Салмин оценил ход работ, которые сейчас активно проходят в парке. Многое уже сделано, а вскоре здесь также появятся игровые зоны для детей и занятий спортом, комнаты матери и ребёнка, экологический просветительский центр, эко-тропы, арт-пространство для художников.

Во второй половине дня Председатель Центрально-Черноземного банка Владимир Салмин посетил подразделения Липецкого отделения ПАО Сбербанк, а также встретился с коллективом головного отделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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