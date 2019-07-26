В Курске пройдет первенство России по картингу

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-26T09:29:50+03:00

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«Серебряный карт» объединит в Курске финалы чемпионата и первенства России по картингу

Торжественное открытие соревнований на картодроме (г.Курск, ул. К. Маркса, 75) состоится 27 июля в 12:00, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Участвуют спортивные автомобили классов: «Пионер», «Кадет», «Национальный-юниор», «Национальный». Планируется, что за награды в Курске будут бороться гонщики из 14 регионов страны, в том числе из Республики Коми, Челябинской, Свердловской областей, Чеченской Республики. Куряне будут выступать во всех классах.

ИСТОЧНИК KP.RU