2019-07-25T17:10:59+03:00
Происшествия

Мошенники украли у курского пенсионера сто тысяч рублей

Все свои сбережения курянин снял и перевел на киви-кошелек
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенники звонили со столичных номеровМошенники звонили со столичных номеровФото: Из архива КП.
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В полицию Курчатова обратился 71-летний житель города, у которого неизвестные похитили сто тысяч рублей. Из рассказа потерпевшего полицейские выяснили, что накануне мужчине позвонили и предложили улучшить свое финансовое положение. Мужчина выполнял все указания звонивших, а именно все свои сбережения он снял и перевел на киви-кошелек. Затем на свой компьютер он установил программу, чтобы злоумышленники удаленно могли подключиться к его устройству и управлять им на расстоянии, тем самым открыл полный доступ ко всем своим данным. В течение дня все деньги - сто тысяч рублей - были списаны, а телефоны аферистов не доступны.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что номера, которые использовали злоумышленники, зарегистрированы в столичном регионе.

Полиция предупреждает – передача посторонним лицам конфиденциальной информации гарантировано обернётся финансовыми потерями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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