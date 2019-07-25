Курянка оставила на улице двухмесячного ребенка
Промышленный районный суд вынес приговор 28-летней курянке. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка и в жестоком обращении с ним.
Как выяснил суд, женщина неоднократно била своего сына. Причиной для агрессии могли стать невыполненное домашнее задание или просьба о еде. В общении с ребенком она использовала грубую нецензурную лексику. Пьяная женщина ночью ушла за спиртным, оставив 11-летнего сына и его двухмесячного брата одних на улице, и не вернулась за ними. Детей нашли прохожие и сообщили в полицию.
Сейчас мать лишена родительских прав, дети живут с бабушкой, которая является их опекуном.
Суда оштрафовал курянку на 30 тысяч рублей. В пользу мальчика взыскана компенсация морального вреда - 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU