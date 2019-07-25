Суд вынес приговор курянину, по вине которого погибли спортсмены

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-25T16:05:01+03:00

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Октябрьский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Как установил суд, вечером 12 октября 2018 года автомобиль «ВАЗ-211440» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск граница с Украиной. В салоне автомобиля помимо водителя были три пассажира – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Они направлялись в Курчатов Курской области для участия в спарринге по боксу. В это время двигавшийся во встречном направлении автомобиль «САЗ-3507» начал поворачивать налево и не уступил дорогу автомобилю, следовавшему в Курчатов. В результате столкновения тренер и спортсмены погибли.

Суд дал жителю Октябрьского района четыре с половиной года колонии-поселения. Кроме того он лишен права в течение трх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU