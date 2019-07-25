Курянка завоевала "серебро" на Открытом турнире Азии по дзюдо

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-25T15:05:05+03:00

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В Курск пришло поздравление от Президента Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга с серебряной наградой, завоеванной спортсменкой Дарьей Грибановой на «Открытом турнире Азии по дзюдо среди мужчин и женщин».

«Она с честью выстояла в напряженной борьбе, одолела опытных и достойных соперников, пополнила личную коллекцию наград еще одной высокой наградой. Своей победой Дарья Грибанова убедительно доказала: спортивная удача выбирает только самых талантливых, самых целеустремленных и сильных духом», - говорится в письме.

Также с достойным выступлением курянки поздравил Президент федерации Василий Анисимов: "Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу позволили Дарье Грибановой одолеть достойных соперниц. Проявив мастерство и волю к победе, спортивный характер и целеустремленность, она одержала по-настоящему красивую победу, достойную восхищения".

ИСТОЧНИК KP.RU