Чемпион мира проведет зарядку для курян

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-25T15:26:29+03:00

В этот же день Алексей Петухов примет участие в работе проекта «Зона газона» Фото: предоставлено пресс-службой

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Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов 28 июля с 6:30 до 8:00 проведет для всех желающих зарядку в парке Боева дача. Сначала состоится пробежка, а затем – занятия на уличных тренажерах. Общий сбор объявляется у входа в парк (около тира).

В этот же день Алексей Петухов примет участие в работе проекта «Зона газона» и ответит на вопросы. Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU