2019-07-25T15:26:29+03:00
Спорт

Чемпион мира проведет зарядку для курян

Сбор в 6.30 утра на Боевой даче
Ольга ДАНИЛОВА
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В этот же день Алексей Петухов примет участие в работе проекта «Зона газона»В этот же день Алексей Петухов примет участие в работе проекта «Зона газона»Фото: предоставлено пресс-службой
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Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов 28 июля с 6:30 до 8:00 проведет для всех желающих зарядку в парке Боева дача. Сначала состоится пробежка, а затем – занятия на уличных тренажерах. Общий сбор объявляется у входа в парк (около тира).

В этот же день Алексей Петухов примет участие в работе проекта «Зона газона» и ответит на вопросы. Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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