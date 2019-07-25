В Курске вновь отключат электричество

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-25T13:19:58+03:00

Ограничения коснутся части горожан с 29 июля по 2 августа

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Отключения электроэнергии пройдут в Курске на следующей неделе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, это связано с проведением плановых работ на сетях. Ограничения коснутся следующих улиц:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 29 июля по 2 августа с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.

С 29 июля по 2 августа с 9-00 до 17-00: Дружининская 17-39, 12-28г, 46, 46г, 1-я Кожевенная; 3-я Цветовская; Городская; Изумрудная; Искристая; 1-6-я Поселковая; Трубная; 4-6-я Кислинская; 4-12-е Степные переулки; ул. 3-я Степная.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 30 июля по 2 августа с 9-00 до 16-00: ул. Иванова; ул. Фомина; ул. Тропинка,30 - Роща невест; ул. Понизовка 52/2, 52/8, 52/9; ул. Березовая, 1-33; 2-18; ул. 9-й Лог, 18-20.

С 1 по 2 августа с 9-00 до 16-00: ул. Школьная 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

1 августа с 13-00 до 16-30: ул. Шубина 18-38, 21-35; ул. Воздушная 29-39; ул. 2 Клюквинская 2-6; ул. 1 Клюквинская 1-13, 2-12.

С 29 июля по 2 августа с 10-00 до 16-30: ул. Подвойского, 2-18, 1-33.

Телефон для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU