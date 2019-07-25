Обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка под Курском предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-25T12:57:45+03:00

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Следователи завершили расследование в отношении жителя Железногорска Виталия Пащевского. Его обвиняют в шести преступлениях по статье распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, двух преступлений по статье насильственные действия сексуального характера, и преступления, предусмотренного по статье убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

По версии следствия, 23 октября 2018 года в Железногороске, примерно в половину третьего, 39-летний обвиняемый в лифте собственного подъезда встретил семилетнего соседа. Затем заманил ребенка к себе в квартиру и надругался над ним. Чтобы избежать наказания, мужчина убил мальчика, ударив ножом в голову. После этого обвиняемый положил тело школьника в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Тело спрятал в лесопосадке (закидал его ветками и листьями) за территорией своего дачного участка.

Кроме того, следователи выяснили, что мужчина распространял в Сети порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних.

СК собрал достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU