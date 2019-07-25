В Курске открылся еще один МФЦ
Для удобства жителей открылась остановка общественного транспорта «Мои документы»
Еще один МФЦ открылся в Сеймском округеФото: Из архива КП.
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В открывшийся МФЦ в Курске за месяц работы обратилось более тысячи курян. Месяц назад в Сеймском округе Курска на улице Энгельса, дом 154д заработал филиал №5 МФЦ по городу Курску и Курскому району.
Для удобства жителей города и района рядом с новым офисом, между остановками «Соловьиная роща» и «Река Сейм», открылась остановка общественного транспорта «Мои документы».
Как сообщили в комитете цифрового развития и связи Курской области, за месяц работы в филиал №5 МФЦ обратилось более 1100 курян. Из них за предоставлением услуг - 859 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU