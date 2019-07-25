В Курске открылся еще один МФЦ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-25T12:03:10+03:00

Еще один МФЦ открылся в Сеймском округе Фото: Из архива КП.

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В открывшийся МФЦ в Курске за месяц работы обратилось более тысячи курян. Месяц назад в Сеймском округе Курска на улице Энгельса, дом 154д заработал филиал №5 МФЦ по городу Курску и Курскому району.

Для удобства жителей города и района рядом с новым офисом, между остановками «Соловьиная роща» и «Река Сейм», открылась остановка общественного транспорта «Мои документы».

Как сообщили в комитете цифрового развития и связи Курской области, за месяц работы в филиал №5 МФЦ обратилось более 1100 курян. Из них за предоставлением услуг - 859 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU