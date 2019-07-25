В Курской области создадут Совет отцов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-25T10:33:57+03:00

Папы в частности будут следить за безопасностью инфраструктуры для детей Фото: из открытых источников

Он начнет работать уже этой осенью

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Осенью в Курской области начнет работу Совет отцов. Его создание приурочат к 12 сентября – региональному Дню отца. На членов Совета возложат профилактическую работу, касающуюся детских объектов.

- В России при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ уже создан общероссийский Совет отцов. Члены Совета занимаются общественной работой, выезжают в детские оздоровительные лагеря, принимают участие в формировании детской инфраструктуры. Мне хотелось возложить на областной Совет отцов профилактику и поддержку всероссийской акции «Безопасные окна». Это касается предупреждения несчастных случаев в детских образовательных, дошкольных учреждениях и жилых домах, - рассказала детский омбудсмен Наталья Листопадова.

Она также инициировала материальное стимулирование многодетных семей. В частности, предложила расширить льготы на посещение спортивных мероприятий.

- Координационный совет по многодетным семьям рассматривает широкий круг вопросов, касающийся материального и нематериального стимулирования. Сейчас направлены письма в различные учреждения по возможному предоставлению льгот на спортивные мероприятия. Думаю, эта мера поддержки была бы тоже нелишней, - подчеркнула Наталья Листопадова.

Работа ведется и с обращениями граждан. С 5 июня по 23 июля в адрес уполномоченного поступило 43 заявления и 1 жалоба. Обращения преимущественно касаются социальной сферы, вопросов образования, жилья, семейных правоотношений, а также создания детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU