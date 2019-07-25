В Курске горел дом
В 03:37 25 июля в ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о том, что горит дом в Курске. на улице 1-я Агрегатная.
По данным МЧС по прибытии в 03:41 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:43, ликвидировано в 03:45.
В результате пожара в кирпичном доме площадью 80 квадратных метров огонь повредил чердак.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU