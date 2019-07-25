В Курске горел дом

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-25T09:30:09+03:00

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В 03:37 25 июля в ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о том, что горит дом в Курске. на улице 1-я Агрегатная.

По данным МЧС по прибытии в 03:41 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:43, ликвидировано в 03:45.

В результате пожара в кирпичном доме площадью 80 квадратных метров огонь повредил чердак.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU