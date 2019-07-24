2019-07-24T17:29:16+03:00
Общество

В Курске пройдет конкурс "Семейное караоке"

Мероприятие состоится в парке имени Дзержинского
Ольга ДАНИЛОВА
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Летом в Курске проходит немало мероприятий на открытом воздухеЛетом в Курске проходит немало мероприятий на открытом воздухеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Конкурс «Семейное караоке» в рамках проекта «Лето в городе» пройдет в Курске 25 июля.

Проект «Лето в городе» - это хорошая альтернатива увлечению современных детей компьютерными играми и виртуальным общением в социальных сетях, возможность провести время на свежем воздухе, научиться чему-то новому благодаря участию в мастер-классах, показать свои творческие таланты.

Конкурс «Семейное караоке», надеются организаторы, будет интересен многим горожанам, ведь куряне умеют и любят петь. Конкурс же - это возможность проявить свои вокальные способности, артистизм, провести время в компании таких же неравнодушных к песне людей. Для самых маленьких будет организован конкурс песен из мультфильмов.

Мероприятие состоится 25 июля в 17.00 в парке имени Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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