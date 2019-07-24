2019-07-24T17:14:00+03:00
Происшествия

Под Курском горели тюки с сеном

ЧП произошло в Глушково
Ольга ДАНИЛОВА
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Огонь повредил сеноОгонь повредил сеноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 13:10 24 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о том, что горит сено в Глушковском районе. ЧП произошло в поселке Глушково в переулке Максима Горького.

По данным МЧС пожарные стали тушить огонь по прибытии в 13:14. Загорание локализовано в 13:18, ликвидировано в 13:22.

В результате пожара повреждено восемь тюков сена, сообщил в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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