2019-07-24T17:03:55+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили склад боеприпасов

Авиабомбы и мины пролежали в земле со времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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Опасную находку обнаружили в поселке СолнечныйОпасную находку обнаружили в поселке СолнечныйФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 июля на телефон ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Золотухинском районе в поселке Солнечный.

На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены шесть авиабомб, шесть артснарядов, 13 мин и еще один взрывоопасный предмет. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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