Под Курском обнаружили склад боеприпасов
24 июля на телефон ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Золотухинском районе в поселке Солнечный.
На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружены шесть авиабомб, шесть артснарядов, 13 мин и еще один взрывоопасный предмет. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU