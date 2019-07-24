Под Курском обнаружили склад боеприпасов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-24T17:03:55+03:00

Авиабомбы и мины пролежали в земле со времен Великой Отечественной

Изменить размер текста: A A

24 июля на телефон ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Золотухинском районе в поселке Солнечный.

На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены шесть авиабомб, шесть артснарядов, 13 мин и еще один взрывоопасный предмет. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU