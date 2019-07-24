2019-07-24T13:14:03+03:00
Недвижимость

Часть курян до пяти вечера осталась без электричества

Уточнить информацию можно по телефону: 35-09-11
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Часть курян лишились электричества в понедельник, 24 июля. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, это связано с работами по ремонту электросетей. В итоге дома по ул. 3-я Цветочная, Городская, 3-я Поселковая, 4-я Поселковая, 5-я Поселковая , 6-я Поселковая, 2-я Поселковая, 1-я Поселковая, Изумрудная, Искристая, 3-я Цветовская остались без электричества до 17.00.

Уточнить информацию можно по телефону: 35-09-11.

Спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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