2019-07-24T10:57:01+03:00
Спорт

Турнир по стритболу «Green Street» пройдет в Курске

Гостей праздника ждут конкурсы и развлечения
Ольга ДАНИЛОВА
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Интерес к спорту у курян растетИнтерес к спорту у курян растетФото: из открытых источников
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27 июля на летней площадке ТЦ «Мега Гринн» (ул. К. Маркса, 68) соберутся сильнейшие команды областного центра по баскетболу 3х3 для участия в турнире «Green Street».

Возрастная категория участников - старше 16 лет. Регистрация начнется в 14:45. По итогам соревнований будет определен лучший игрок и символическая сборная тура.

Гостей праздника ждут конкурсы, для детей будут установлены батуты. На мероприятии будут работать фотограф, диджей и видеограф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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