2019-07-24T10:10:56+03:00
Спорт

В новом сезоне Евролиги курское «Динамо» сыграет в группе В

Старт турнира запланирован на середину октября
Ольга ДАНИЛОВА
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"Динамо" радует курян своими спортивными результатами"Динамо" радует курян своими спортивными результатамиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Определились соперники курского баскетбольного клуба «Динамо» по групповому этапу нового сезона женской Евролиги. Жеребьевка прошла в Мюнхене.

«Динамо» сыграет в группе В вместе с такими командами, как «Фенербахче» (Турция), «Шопрон Баскет» (Венгрия), «Фамила» (Италия), «Жирона» (Испания), «Лион» (Франция), победитель пары «Боташ» (Турция)- «Гдыня» (Польша), победитель пары БЛМА (Франция) - «Олимпиакос» (Греция).

Старт турнира запланирован на середину октября. В последнем розыгрыше Евролиги курское «Динамо» стало серебряным призером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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