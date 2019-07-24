В новом сезоне Евролиги курское «Динамо» сыграет в группе В
Старт турнира запланирован на середину октября
"Динамо" радует курян своими спортивными результатамиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Определились соперники курского баскетбольного клуба «Динамо» по групповому этапу нового сезона женской Евролиги. Жеребьевка прошла в Мюнхене.
«Динамо» сыграет в группе В вместе с такими командами, как «Фенербахче» (Турция), «Шопрон Баскет» (Венгрия), «Фамила» (Италия), «Жирона» (Испания), «Лион» (Франция), победитель пары «Боташ» (Турция)- «Гдыня» (Польша), победитель пары БЛМА (Франция) - «Олимпиакос» (Греция).
Старт турнира запланирован на середину октября. В последнем розыгрыше Евролиги курское «Динамо» стало серебряным призером.
ИСТОЧНИК KP.RU