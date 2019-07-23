Курян предупреждают о мошенничествах в интернет от имени налоговой

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-23T16:22:48+03:00

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Если пришло электронное сообщение о том, что у вас накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов и эти деньги можно получить, уплатив госпошлину, имейте в виду, что такая рассылка - дело рук злоумышленников.

Подробную информацию о существующих вычетах и о том, как их получить, можно найти на сайте ФНС России в разделе «Получение налогового вычета». За предоставление любого из НДФЛ-вычетов госпошлина не взимается.

ФНС никогда не рассылает письма (в том числе электронные) о неиспользованных суммах налоговых вычетов, которыми граждане не воспользовались. При получении таких писем открывать ссылки не следует. Также ФНС России рекомендует не обращаться за помощью в получении вычетов к сомнительным посредникам.

Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декларацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции, отправить декларацию по почте или в электронной форме, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика».

ИСТОЧНИК KP.RU