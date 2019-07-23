Курянина отправили в колонию за вождение пьяным

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-23T15:18:40+03:00

Мужчина несколько раз садился за руль "под мухой"

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Под Курском суд вынес приговор сельскому жителю.

Как установлено в суде, пьяный мужчина управлял автомобилем и его остановил сотрудник ДПС. Проверка показала, что курянина уже штрафовали за аналогичное нарушение. Кроме того он ранее отбывал наказание за преступление, связанное с повторным управлением транспортом в пьяном состоянии. Аналогичное преступление совершил через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, сообщил ив прокуратуре.

Суд дал ему полгода исправительной колонии общего режима. Курянина взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU