Курянина отправили в колонию за вождение пьяным
Мужчина несколько раз садился за руль "под мухой"
Курянин поплатился за вождение в пьяном видеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Под Курском суд вынес приговор сельскому жителю.
Как установлено в суде, пьяный мужчина управлял автомобилем и его остановил сотрудник ДПС. Проверка показала, что курянина уже штрафовали за аналогичное нарушение. Кроме того он ранее отбывал наказание за преступление, связанное с повторным управлением транспортом в пьяном состоянии. Аналогичное преступление совершил через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, сообщил ив прокуратуре.
Суд дал ему полгода исправительной колонии общего режима. Курянина взяли под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU